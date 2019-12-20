Жительница Алтайского края заявила, что ее сына в школе довели до шизофрении

Новости 23.01.2020 7:40 504

В поселке Целинном Алтайского края произошла необычная история. Там возник конфликт между мамой ученика и школой. Женщина заявила, что из-за низкого дохода, ее сына долгое время травили, а после того как она перестала сдавать деньги на ремонт, ее сыну намеренно поставили диагноз «шизофрения». Об этом пишет Life.

Все началось с "поборов"

Мать ученика по имени Наталья рассказала, что она и трое ее детей живут на около 11 тысяч в месяц. Часть из этих средств алименты, другая – пособие многодетной семьи, также она работает уборщицей на полставки.

С отцом своего ребенка она не общается, а отчим ушел от нее из-за поведения сына. Выживать семье приходится за счет урожая, выращенного на своем огороде. По словам Натальи, каждый месяц руководство школы требует с нее более 4 тысяч рублей на тетрадки.

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Предвестники диагноза

Осенью 2019 года ее 11-летнему ребенку был поставлен диагноз шизофрения. Этому предшествовали жалобы учителей, которые так и не смогли понять, как с ребенком работать, так и со стороны одноклассников.

Мать говорит, что учился мальчик хорошо, но его постоянно травили из-за отсутствия телефона и низкого финансового положения его семьи, попутно обзывая «бомжом». Из-за этого у него возникали конфликты с детьми. По словам учителей, он обижал одноклассниками, потому что, по его словам он постоянно слышал в голове голос кота, который давал ему соответствующие приказы.

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Направление на стационар в психбольницу

Его с матерью отправили в Бийскую городскую больницу к психиатру, который и поставил ему диагноз. Мать ребенка отметила, что несмотря требование положить ребенка в психбольницу, работники говорили ей, что мальчик здоров. Несмотря на это, ребенок находился там неделю.

В школьной характеристике отмечается, что ученик может в любой момент напасть на одноклассников, плохо учится и игнорирует замечания.

Реакция властей

Когда история стала достоянием общественности и получила огласку в СМИ, в школу приехала специальная комиссия. В итоге в краевом Минобре объяснили, что мать ребенка ошибочно предположила, что сбором денег занимается классный руководитель без участия родительского комитета. По этому вопросу у женщины претензий больше нет.

На сегодняшний день ребенок находится на домашнем обучении. Ситуация находится на контроле у Минобрнауки.

Отметим, что в 2018 году глава региона Виктор Томенко заявлял, что министерство образования и науки Алтайского края готовит комплексную программу на 2019-2021 годы для педагогических коллективов, чтобы они могли противостоять школьной «травле».