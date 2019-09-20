Сибирское таможенное управление подвело итоги 2019 года

Новости 23.01.2020 8:15 294

В минувшем году сибирские таможенники направили в российский бюджет более 160 млрд рублей. В предыдущем году было переведено на 50 млрд меньше. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экспорт товаров принес 4 млрд 652 млн рублей, импорт – 152 млрд 227 млн рублей. Более половины поступлений обеспечено Кемеровской (21,17%), Иркутской (18,07%) и Новосибирской (17,39%) таможнями.

«Увеличение перечислений обусловлено не только ростом внешнеторгового оборота при импорте товаров, но и информационными технологиями, используемыми таможенными органами, в том числе в части уплаты таможенных платежей. Так, применение системы единых лицевых счетов позволило сократить сроки поступления денежных средств участников ВЭД и, в целом, сократить сроки совершения таможенных операций. Также в Сибирском таможенном управлении возросло число авторегистрации и автовыпуска деклараций на товары», – пояснил заместитель начальника управления – начальник службы федеральных таможенных доходов СТУ Дмитрий Колыханов.

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В 2019 году в регионе деятельности СТУ доля деклараций на автоматически зарегистрированные товары, выросла в 1,5 раза и составила 70% от общего декларационного массива (271,7 тыс. деклараций на товары). Доля автоматически выпущенных деклараций на товары к концу 2019 года выросла в 4 раза до 62,5%. Данную технологию применяли 1125 организаций.