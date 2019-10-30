На полуфинал конкурса «Лидеры России» из Алтайского края поедет 30 человек

Новости 22.01.2020 18:55 413

30 представителей Алтайского края получили приглашения на региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», который пройдет 25 и 26 января в Экспоцентре Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего от Сибирского федерального округа на конкурс поступило более 21 тысячи заявок. Приглашение в полуфинал получили 332 участника, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: от Новосибирской области – 97 человек, Красноярского края – 59, Томской области – 30, Иркутской области – 35, Омской области – 36, Кемеровской области – 32, Алтайского края – 30, Республики Хакасия – 11, Республики Тыва – 1, Республики Алтай – 1 человек.

Алтайский край стал одним из аутсайдеров в СФО по числу заявок на конкурс управленцев Новости 30.10.2019 8:15 По сравнению с прошлым годом количество участников от региона выросло на 30 человек 1039

В течение двух дней участникам предстоит демонстрировать свои лидерские качества и бороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от СФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».