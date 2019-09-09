Бийчан обязали повесить на дома таблички с адресами

В преддверии очередной переписи населения жителей частных домов в Бийске обязали в двухнедельный срок установить на них таблички с названием улицы и номера дома. Об этом пишет «Бийский рабочий».
Часть горожан заподозрила, что это какая-то мошенническая схема, однако в мэрии подтвердили, что это инициатива муниципалитета и добавили, что таблички должны еще и освещаться в темное время суток. Впрочем, по словам чиновников, к домам, на которых установлены таблички с номерами без указания улицы, будут относиться максимально лояльно. Исключение составят лишь угловые дома и дома по центру улицы, где обозначение улицы необходимо. Также в администрации учли погодные условия и разрешили с установкой табличек немного повременить.
Речь идет о двухэтажном доме купца Васенёва
Табличку с названием улицы придется заказывать в рекламном агентстве. Ее стоимость составит около 400-600 рублей. Рекомендуется заказывать их коллективно (например, ТОСом), это будет дешевле.
Интересно, что при подготовке к предыдущей переписи, десять лет назад, затраты на обустройство аншлагами фасадов зданий, в том числе и частично в секторе малоэтажного жилья, муниципалитет брал на себя.