Новая буря будет еще хуже. Томенко предостерег о повторном ухудшении погоды на Алтае

Новости 22.01.2020 17:25 408

Глава Алтайского края Виктор Томенко во время заседания краевого правительства попросил СМИ проинформировать население об идущем в регион повторном шторме.

По его словам, новая буря будет сильнее предыдущих. Он посоветовал водителям отказаться от дальних поездок или же выезжать за пределы населенных пунктов только при наличии крайней необходимости.

Главам всех муниципалитетов Виктор Томенко поручил быть максимально готовыми к нашествию стихии. Для этого им предстоит мобилизовать полицию, МЧС и медицинских работников.

Метеорологи сообщают, что в четверг и пятницу, 23 и 24 января соответственно в Барнауле и Алтайском крае ожидаются снегопады, которые могут стать более обильными, чем предыдущие. Что касается ветра, то его порывы будут достигать 25-30 метров в секунду.