Глава сибирского пенсионного фонда арестован за откат в 13 млн рублей

Новости 22.01.2020 17:55 565

Глава Пенсионного фонда в Красноярске Денис Майборода арестован за откат в 13 млн. Об этом сообщает местный отдел регионального СК.

Сумма 13 млн рублей, которую он получил в качестве взятки является 10%-ным откатом за победу коммерческой фирмы на аукционе, сообщает СК. По версии следователей, Майбородов с помощью посредника, по предварительному сговору со своим заместителем, получил 13 млн рублей в период с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года.

«Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района города Красноярска по максимальной цене контракта более 130 миллионов рублей», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В итоге сделка по решению арбитражного суда Красноярска была признана недействительной. Подозреваемый заключен под стражу до 19 февраля. Своей вины он не признал.

Следователи также напоминают, что ранее за превышение полномочий при заключении контракта на 130 млн рублей был задержан заместитель Майбороды Алексей Трофимов. Кроме того, в отношении Трофимова возбуждено два уголовных дела по фактам получения взяток за подписание актов выполненных работ по государственным контрактам на выполнение ремонтных работ.