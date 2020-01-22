Зампред алтайского «Яблока» провел пикет у стен краевой прокуратуры. Его судят за удар полицейского

Новости 22.01.2020 16:10 1484

Заместитель председателя Алтайского краевого отделения партии «ЯБЛОКО» и заведующий научно-производственной лабораторией АлтГТУ Александр Кондров провел одиночный пикет у стен краевой прокуратуры. Об этом сообщает реготделение партии на Алтае.

Кондрова обвиняют в применении силы в отношении сотрудника полиции. Однако оппозиционер категорически опровергает обвинения, добавляя, что полицейские сами применили к нему силу, а когда жена вызвала другой наряд полиции, то обманным путем подстроили нападение на полицейского сами.

«Они обманным путем выманили Александра на улицу. С его слов, когда он вышел на улицу, то один из полицейских инициировал свое падение якобы после нокаутирующего удара Александра. После этого другие сотрудники применили в отношении Кондрова физическую силу, заковали его в наручники и силой затолкали в личный автомобиль одного из сотрудников. После этого свыше шести часов Александр держали в наручниках, затем на автомобиле патрульно-постовой службы (ППС) он был доставлен в отдел полиции Железнодорожного района и откуда был вскоре отпущен».

В итоге сам Кондров получил телесные повреждения, которые были задокументированы медицинским актом.

Зампред «Яблока» в Алтайском крае пойдет под суд за нападение на полицейского? Новости 30.09.2019 7:40 Александру Кондрову грозит до пяти лет лишения свободы 3433

19 апреля 2019 года, то есть на следующий день после происшествия, Александр Кондров обратился с заявлением в полицию и в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейских. По мнению Александра Кондрова, проверка по его заявлениям проведена не в полном объеме.

Он утверждает, что МВД по Барнаулу отказалось предоставлять записи с видеорегистраторов, которые могли пролить свет по данному делу. Также следствие проигнорировало требование адвокатов исследовать пеленги телефонных разговоров и проверить участников инцидента на детекторе «лжи».

Уголовное дело на полицейских закрывалось и вновь возбуждалось уже несколько раз. А вот дело Кондрова уже дошло до суда. Ему грозит до пяти лет заключения за применение физической силы к сотруднику полиции. С его слов обвинение базируется на заявлении «потерпевшего» полицейского (другие полицейские утверждают, что нанесения самого удара они не видели) и показаниях одного свидетеля, которая относится к Александру предвзято, так как ранее проиграла ему имущественный спор в суде.