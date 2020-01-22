Зампред алтайского «Яблока» провел пикет у стен краевой прокуратуры. Его судят за удар полицейского

Заместитель председателя Алтайского краевого отделения партии «ЯБЛОКО» и заведующий научно-производственной лабораторией АлтГТУ Александр Кондров провел одиночный пикет у стен краевой прокуратуры. Об этом сообщает реготделение партии на Алтае.
Кондрова обвиняют в применении силы в отношении сотрудника полиции. Однако оппозиционер категорически опровергает обвинения, добавляя, что полицейские сами применили к нему силу, а когда жена вызвала другой наряд полиции, то обманным путем подстроили нападение на полицейского сами.
«Они обманным путем выманили Александра на улицу. С его слов, когда он вышел на улицу, то один из полицейских инициировал свое падение якобы после нокаутирующего удара Александра. После этого другие сотрудники применили в отношении Кондрова физическую силу, заковали его в наручники и силой затолкали в личный автомобиль одного из сотрудников. После этого свыше шести часов Александр держали в наручниках, затем на автомобиле патрульно-постовой службы (ППС) он был доставлен в отдел полиции Железнодорожного района и откуда был вскоре отпущен».
В итоге сам Кондров получил телесные повреждения, которые были задокументированы медицинским актом.
Александру Кондрову грозит до пяти лет лишения свободы
19 апреля 2019 года, то есть на следующий день после происшествия, Александр Кондров обратился с заявлением в полицию и в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейских. По мнению Александра Кондрова, проверка по его заявлениям проведена не в полном объеме.
Он утверждает, что МВД по Барнаулу отказалось предоставлять записи с видеорегистраторов, которые могли пролить свет по данному делу. Также следствие проигнорировало требование адвокатов исследовать пеленги телефонных разговоров и проверить участников инцидента на детекторе «лжи».
Уголовное дело на полицейских закрывалось и вновь возбуждалось уже несколько раз. А вот дело Кондрова уже дошло до суда. Ему грозит до пяти лет заключения за применение физической силы к сотруднику полиции. С его слов обвинение базируется на заявлении «потерпевшего» полицейского (другие полицейские утверждают, что нанесения самого удара они не видели) и показаниях одного свидетеля, которая относится к Александру предвзято, так как ранее проиграла ему имущественный спор в суде.
По словам оппозиционера, Гончаренко использует партию только ради заработка