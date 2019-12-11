Правительство намерено освободить от налогов владельцев исторических усадеб

Новости 22.01.2020 16:50 273

Правительство РФ планирует поручить Минкульту подготовить законопроект, который освободит владельцев объектов культурного наследия (ОКН) регионального и местного значения от уплаты налогов на имущество организаций и на землю, а также увеличении размера имущественного налогового вычета с двух до четырёх миллионов рублей. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время от вышеуказанных налогов освобождены лишь владельцы ОКН федерального значения, тогда как исторические усадьбы регионального и местного значения остаются заброшенными, поскольку их реставрация невыгодна. Новый закон освободит собственников от налогов на все время восстановления объекта, если этот срок составляет не более семи лет.

«Мы исходим из того, что надо создать максимально привлекательные условия для инвесторов, для меценатов, для будущих владельцев этих памятников. Только так можно возродить усадебное хозяйство, только так можно вообще возродить Россию», — заявил и.о. министра культуры Владимир Мединский, добавив, что около половины памятников в России находится «в отвратительном состоянии — аварийном или близком к аварийному».

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сообщила, что на сегодняшний день в России насчитывается более 140 тысяч объектов культурного наследия. Около 34 тысяч из них пребывают в неудовлетворительном состоянии.