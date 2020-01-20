Прокуратура нашла более 100 нарушений ГОСТа по содержанию снежных дорог Барнаула

Новости 22.01.2020 14:45 240

Дорожники и власти Барнаула так и не предприняли достаточных мер для очистки городских дорог от последствий снежной бури. Такое заключение сделала прокуратура Алтайского края.

«Вновь выявлены многочисленные нарушения требований ГОСТ не только на второстепенных улицах, но и центральных магистралях. На 121 участке обнаружены накат, колейность, наледь, снежные валы, сужение проезжей части. Существенно затруднен проход по тротуарам, пешеходным переходам. Особо сложная ситуация сложилась во дворах и внутриквартальных проездах, городских поселках и селах. При этом достаточных мер органами местного самоуправления, МБУ «Автодорстрой» не предпринято», - говорится в официальном сообщении.

В итоге надзорное ведомство внесло в мэрию представления об устранении нарушений и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности. Возбуждено пять административных производств в отношении начальников дорожно-эксплуатационных участков «Автодорстрой».

«Наблюдаем коллапс». Томенко прошелся по сугробам в Барнауле Новости 20.01.2020 7:10 Губернатор проверил уборку снега в городе 1071

Вместе с тем прокуратура ранее рассмотрела исковое заявление жительницы Барнаула, которая требовала компенсации морального вреда от МБУ «Автодорстрой».

«Установлено, что женщина поскользнулась участке тротуара по улице Пионеров у торца магазина «Фактория-Джинс» в городе Барнауле, который не был очищен от наледи. Ее падение привело к получению телесных повреждений - перелом левой руки, компрессионный перелом позвоночника, причинившие вред средней тяжести ее здоровью», - сказано в релизе надзорного ведомства.

Октябрьский суд Барнаула присудил взыскать с ответчика в пользу женщины 150 тысяч рублей.