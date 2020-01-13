Республика Алтай вошла в число регионов с наименее эффективным управлением

Новости 22.01.2020 15:15 316

Республика Алтай, наряду с Хакасией и Новосибирской областью, вошла в число субъектов РФ с наименее эффективным управлением. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на рейтинг Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Показатели эффективности управления регионами в минувшем году оказались гораздо ниже, чем в предыдущем. Снижение продемонстрировало более половины субъектов РФ (53 из 85), а средний балл оказался наихудшим за всю историю наблюдений – с 2016 года).

По мнению экспертов АПЭК, федеральный центр не удовлетворен провалами реализации нацпроектов и «майских указов» в регионах. Авторы исследования также указывают, что на региональном уровне возник разрыв между управленцами, идущими в ногу со временем и отставшими от него. Гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов связывает ухудшение показателей с недостатком в регионах ресурсов.

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В ходе исследования оценивались такие аспекты, как управленческий, социальный и экономический. В первый входит общественная поддержка губернатора, консолидация элит и отношения с федеральным центром. Во втором обобщается статистика и экспертные оценки по таким направлениям социальной политики, как здравоохранение, образование, межнациональные отношения, инфраструктура и ЖКХ. В третьем оценивается эффективность экономического управления и бюджетной политики, а также улучшение инвестиционного климата.