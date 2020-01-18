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Алтайских спасателей командировали в районы, где вновь ожидают разгула стихии

Новости
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22 января из Барнаула в помощь местным подразделениям ГУ МЧС России по Алтайскому краю, которые будут патрулировать дороги по всему региону, сформированы и направлены три группы. Пожарные и спасатели обеспечат безопасность на участках, где в условиях непогоды наиболее высок риск происшествий. В ближайшие сутки ожидается значительное ухудшение погодных условий. 

Так, в Алейском районе будут работать спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. Зюкова (восемь человек, три единицы техники, в том числе снегоход и вездеход «Лось»). В Поспелихинском районе - сотрудники аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Алтайскому краю (восемь человек, три единицы техники, в том числе снегоход). В Змеиногорском районе в непогоду будут нести дежурство спасатели Управления по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ в Алтайском крае (восемь человек, три единицы техники, в том числе снегоход). Также в Змеиногорск направлена оперативная группа Главного управления, которая будет проводить мониторинг обстановки.

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По прогнозу синоптиков, днем 23 января и сутки 24 января в Алтайском крае ожидаются снег, мокрый снег, по югу местами сильные осадки, гололедные явления. Возможны продолжительные метели, усиление ветра до 18 - 23 метров в секунду, местами порывы 25-27 м/с. На дорогах - снежные заносы, сильная гололедица.

Спасатели в настоящее время находятся в режиме повышенной готовности. О неблагоприятном прогнозе все проинформированы заблаговременно. Организованы оповещение водителей дальних рейсов и взаимодействие со старостами и главами населенных пунктов, прилегающих к автомобильной дороге. В готовности находятся подвижные и стационарные пункты обогрева, информирует пресс-служба регионального МЧС.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 22.mchs.gov.ru

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