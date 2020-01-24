АлтГТУ приглашает на празднование Дня российского студенчества 

В субботу, 25 января, в Алтайском государственном техническом университете пройдут специальные мероприятия по случаю Дня студентов. К празднованию в АлтГТУ присоединятся студенты медицинского, классического, педагогического и аграрного университетов, института культуры, школьники.
В праздничной программе:
С 10:30 в главном корпусе АлтГТУ состоится кулинарная ярмарка «Угощение от Татьяны». Участницы конкурса – Татьяны принесут заранее приготовленные свои кулинарные творения. Участникам ярмарки предстоит определить самое вкусное угощение. Всех пришедших на праздник угостят сбитнем «Ползуновский», который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.
В этот же день в университете в 10:00 состоится открытие Всероссийского финала Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс объединит школьников – авторов лучших исследовательских и инженерных проектов из Алтайского края, Ставропольского края и Красноярского края, Кемеровской и Тульской областей.