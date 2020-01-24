АлтГТУ приглашает на празднование Дня российского студенчества

Новости 22.01.2020 15:50 255

В субботу, 25 января, в Алтайском государственном техническом университете пройдут специальные мероприятия по случаю Дня студентов. К празднованию в АлтГТУ присоединятся студенты медицинского, классического, педагогического и аграрного университетов, института культуры, школьники.

В праздничной программе:

8:30 в Никольской церкви (пр. Ленина, 36) состоится Божественная литургия;

10:30 до часовни Святой Татианы АлтГТУ пройдет Крестный ход;

10:45 в часовне Святой Татианы состоится молебен;

10:00 – 12:00 в спортивном зале АлтГТУ (корпус Д) пройдут соревнования по баскетболу и волейболу.

С 10:30 в главном корпусе АлтГТУ состоится кулинарная ярмарка «Угощение от Татьяны». Участницы конкурса – Татьяны принесут заранее приготовленные свои кулинарные творения. Участникам ярмарки предстоит определить самое вкусное угощение. Всех пришедших на праздник угостят сбитнем «Ползуновский», который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ.

В этот же день в университете в 10:00 состоится открытие Всероссийского финала Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс объединит школьников – авторов лучших исследовательских и инженерных проектов из Алтайского края, Ставропольского края и Красноярского края, Кемеровской и Тульской областей.

Организаторы мероприятий – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Фонд Андрея Мельниченко, Алтайская Митрополия, Барнаульская епархия русской Православной Церкви московского Патриарха, Барнаульская духовная семинария, профком студентов АлтГТУ и Алтайский краевой штаб студенческих отрядов.