Роскомнадзор посчитал количество незаконно реализованных SIM-карт в Сибири

Новости 22.01.2020 13:15 30

Роскомнадзор совместно с сотрудниками МВД в прошедшем году провел 174 совместных контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Сибирском федеральном округе. В отношении нарушителей составлено 94 протокола об административных нарушениях, изъято 12 тысяч незаконно распространяемых SIM-карт.

В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом, сообщает пресс-служба Управления Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

В рамках работы по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете в 2019 году выявлено 66 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

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Контрольно-надзорные мероприятия, а также системная профилактическая работа ведомства привели к сокращению количества выявленных нарушений и изъятых SIM-карт. Так, если в 2017 году было изъято свыше 106,5 тысяч SIM-карт на всей территории России, а в 2018 году – более 83,7 тысяч, то в 2019 году – 56,5 тысяч.

Роскомнадзор напоминает, что при покупке SIM-карты необходимо заключить договор с оператором связи или уполномоченным им лицом. Причем в местах, не вызывающих сомнения в полномочиях продавцов, например, в салонах операторов связи. Это обезопасит абонента от неприятных ситуаций при использовании «серой» SIM-карты, например, от ее внезапной блокировки оператором связи.