Стало известно, во сколько обошелся бюджету визит Медведева на Алтай

Новости 22.01.2020 12:50 103

Командировка уже бывшего главы правительства России Дмитрия Медведева в Новосибирск и Барнаул обошлась федеральному бюджету в 8,7 млн рублей. Об этом сообщает Тайга.инфо.

Рабочая поездка проходила 12-13 ноября. Деньги были потрачены на гостиницы и машины для чиновников, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Транспортные услуги «по подготовке и проведению рабочей поездки председателя правительства России Д. А. Медведева в Сибирский федеральный округ» обошлись в 3,9 млн рублей. Их отдали алтайскому ГБУ «Автохозяйство №1».

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Что касается проживания в гостинице, то на размещение в гостинице «Центральной» управделами президента потратило около 280 тысяч рублей. В ней жили 23 чиновника. Некоторые провели в отеле пять дней, еще два помещения занимал штаб.

В Новосибирске чиновники жили в отеле «Мариотт». Это обошлось в почти 1 млн рублей. Пребывание Медведева в центре Сибирского федерального округа привело к 11-бальным пробкам в городе. В Барнауле, между тем, движение на дорогах также встало. Обильный снегопад, работа снегоуборочной техники, посты ГАИ, через каждые 100 м и перекрытие ряда дорог привели к транспортному коллапсу.

Напомним, что Дмитрий Медведев занимал пост премьер-министра России с 2012 по 2020 год. О его решении уйти в отставку он объявил после Послания президента Путина Федеральному собранию, которое состоялось 15 января. После своей отставки он занял пост заместителя главы Совета Безопасности РФ — этого поста не существовала до назначения бывшего премьер-министра. Отметим, что председателем Совета является Владимир Путин.

Он также остался лидером «Единой России». Место главы правительства занял руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.