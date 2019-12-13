Мэрия Барнаула пытается заработать на ЛДПР и еврейской общине

Новости 22.01.2020 11:55 213

Мэрия Барнаула продает помещение, которое делят городской штаб ЛДПР и «Местная еврейская национально-культурная автономия Барнаула» (ЕНКА). Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Площадь нежилого помещения на 1 этаже многоквартирного дома на проспекте Социалистическом, 69 составляет 192 кв. м. Штаб ЛДПР занимает 127 кв. м, ЕНКА – 65 кв. м. Начальная цена лота составляет 7,5 млн рублей. Срок действия договоров аренды с обеими организациями истек 31 декабря 2019 года.

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Как рассказала «Политсибру» председатель ЕНКА Кира Бакланова, неожиданностью для организации это не стало, в настоящий момент готовится подписание нового договора аренды.

«Неожиданностью это для нас стало осенью. Нам сперва ЛДПР рассказали, что помещение приватизируют, а потом в администрации подтвердили, но посоветовали пока не беспокоиться, потому что покупателей не было. Мы надеемся, что и сейчас съезжать не придется», – пояснила Бакланова.

Интересно, что ЕНКА за аренду помещения платит, тогда как ЛДПР – нет. В пресс-службе алтайского реготделения партии пояснили, что помещение выделено безвозмездно. Также выяснилось, что торги проводятся уже во второй или третий раз, но покупателей как не было, так и нет. Поэтому других помещений штаб пока не ищет.

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Вопреки обычной практике некоторого снижения начальной цены при неудачных предыдущих торгах, на этот раз стоимость помещения выросла на 20 тысяч рублей. Возможно, таким образом чиновники частично компенсируют недополученный доход от бесплатного предоставления части помещения штабу ЛДПР.