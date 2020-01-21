«Есть такое слово – питчинг»: Екатерина Четошникова ответила критикам, усомнившимся в честности формирования Молодежного правительства

Новости 22.01.2020 11:15 445

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова отреагировала на обвинения в необъективности конкурса по отбору кандидатов в Молодежное правительство (МП). Свое мнение она озвучила редакции «Политсибру».

Следует напомнить, что накануне, 21 января, одна из участниц конкурса Наталья Прокудина обвинила организаторов в ангажированности. Екатерина Четошникова отметила, что оснований для таких обвинений нет. Комиссия состояла из представителей департаментов, Общественной палаты. По ее словам, в их компетенции не стоит сомневаться. Все конкурсанты оценивались по прописанным критериям. Программы претендентов прошли заочную экспертизу. По каждой есть экспертные оценки и отзывы ведомств, в которых работают кураторы от правительства Алтайского края.

«Где-то отзывы были положительные, а где-то нет. В любом случае, они были объективны. В этой ситуации непонятна ее (Прокудиной – прим. ред.) позиция. На очном этапе оценивалось то, как претендент себя представляет, как говорит о ключевых позициях своей программы. В ее случае мы о программе не услышали ничего. Пытались спросить суть программы, но в ответ вопросы задавали нам (членам комиссии – прим.ред). Мы не получили конкретных, внятных ответов», - рассказала начальник управления молодежной политики края.

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Четошникова заявила, что с точки зрения нормативных правил, на заочном этапе все оценки были получены. Необходимость задавать или не задавать вопросы была на усмотрение жюри. Такое, по ее словам, происходит в любом конкурсе. Она подчеркнула, что Наталья Прокудина прошла в резерв, что тоже можно назвать серьезным достижением, так как было более 100 претендентов. Отметим, что в Молодежное правительство края вошел 21 человек и еще 9 оказались в резерве.

Что касается регламента выступления в три минуты (этот момент также раскритиковала Прокудина), то глава комиссии пояснила, что члены жюри - занятые люди и весь день сидеть не могли. По словам Четошниковой, все было объективно и время для выступление было у всех одно.

«Те три часа, которые было возможно находиться в зале правительства, были равномерно распределены. Есть такое слово – питчинг, которое подразумевает быструю визуальную презентацию для привлечения сторонников. Мы дали время, которого хватит, чтобы рассказать ключевую идею. А программы кандидатов все члены комиссии изучили заблаговременно. Нам не нужно было заново их презентовать. Я не одна в комиссии сидела. Сейчас другие участники жюри в таком же недоумении. Никого мы туда за уши не тянули и программы никому не правили. Думаю, это эмоциональный всплеск с ее стороны», - добавила Екатерина Четошникова.

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«Наличие в резерве позволяет работать в тех проектных группах, которые Молодежное правительство будут разрабатывать. Непонятен мне довольно оскорбительный тон от человека, который вроде бы хотел сделать что-то хорошее для края, именно с точки зрения интеграции молодежи в повестку с упором на социально-экономическое развитие региона. В резерве находится девять человек. Это те люди, на которых МП края может опираться», - заявила чиновница.

Она напомнила, что первое заседание Молодежного правительства состоится в пятницу, 24 января.

«Ребята уже познакомились друг с другом. Активная молодежь, все из разных сфер. Они готовы работать, они понимают свою ответственность», - заключила она.

Отметим, что в составе Молодежного правительства есть журналист «Алтайской правды» Екатерина Зеленова, председатель Молодежного совета краевой организации профсоюза Елена Суханова, сотрудник министерства соцзащиты края Евгения Бакай, сын депутата АКЗС Дмитрий Приб и другие.