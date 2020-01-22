Алтайские школьники примут участие в финале детского научного конкурса

В Барнауле с 24 по 28 января состоится финал всероссийского детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Конкурс пройдет в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», который работает при поддержке Сибирской генерирующей компании. В число финалистов вошли школьники из Бийска, Рубцовска и Барнаула.
Конкурс учрежден в 2018 году. Он проводится в целях выявления и развития талантливых детей в сфере исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. В этом году свои работы представят школьники из разных регионов Сибири. Всего в финале участники конкурса защитят 43 проекта 12 из которых – исследования и разработки алтайских школьников.
Чтобы попасть в финал ДНК школьники ещё в ноябре представили свои проекты на региональных отборочных этапах. В них принимали участие сотни учащихся 5-11 классов, углубленно изучающих естественно-научные дисциплины. В финал попали лучшие исследовательские и инженерные проекты.
С именами финалистов и их проектами можно познакомиться подробнее. Победители детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко смогут отправиться на турниры юных исследователей и изобретателей в США и Китай.
В 2017-2019 годах в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.