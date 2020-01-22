Алтайский сенатор прокомментировал введение раздельного сбора мусора

Новости 22.01.2020 10:55 79

В Совете Федерации состоялось первое заседание весенней сессии 2020 года Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как рассказал зампредседателя комитета, представитель от законодательного органа госвласти Алтайского края Сергей Белоусов, сенаторы обсудили актуальные вопросы проведения в субъектах РФ преобразований, связанных с реализацией реформы в сфере обращения с ТКО.

В настоящее время 78 регионов перешли на новые правила обращения с ТКО. По информации, представленной профильным министерством, ситуация в регионах находится под контролем местных властей и оперативно стабилизируется в случае возникновения проблем точечного характера.

Сергей Белоусов уверен, что наряду с вопросами по установлению тарифов на услуги региональных операторов, важно думать о решении задач системного характера, а именно построении понятной и прозрачной единой госсистемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Среди прочего, в приоритете - подготовка инфраструктуры субъектов к введению раздельного сбора мусора. Населению в первую очередь необходимо предоставить возможность сортировать отходы, а не перемешивать. Если такие условия не созданы, то разговоры о цивилизованном подходе к отходам бесполезны.

Как отмечает парламентарий, в свете текущей реформы совсем не прорабатывается вопрос реконструкции в жилых домах действующих трубопроводов, не дается специальных рекомендаций Минстрою по проработке вопросов, связанных с введением новых стандартов строительства жилых домов.

По мнению сенатора, еще на этапе проектирования объектов строительства важно продумать систему сортировки отходов, предусмотрев специальные площадки для сбора и первичной обработки ТКО. Очень правильно, если такой подход при подготовке и утверждении генпланов будет принят за основу и для решения задач объемного планирования территорий, так как это делается во многих развитых странах. Несомненно, это работа на перспективу, но важно уже сейчас понимать, что без системного подхода переход к новой системе обращения с ТКО, в том числе, в сознании наших граждан и «зеленой экономике» в целом не случится, уверен Белоусов.

Среди других вопросов рассматриваемых на комитете, Белоусов отметил важность законодательной инициативы Госсобрания Республики Башкортостан в части изменений в ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», касающихся дополнительного законодательного регулирования применения пестицидов и агрохимикатов. Сенатор напомнил, что летом текущего года вследствие несоблюдения инструкций и бесконтрольного применения пестицидов по всей стране была зафиксирована массовая гибель пчел, в связи с чем вопросы законодательного обеспечения развития отрасли пчеловодства в Российской Федерации будут детально рассмотрены сенаторами и экспертами в весеннюю сессию текущего года на отдельном круглом столе, посвященном этой теме.