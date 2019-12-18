Рубцовчанин пришел в местное СМИ и умер, не дождавшись скорой (обновлено)

Новости 22.01.2020 10:15 120

Во вторник, 21 января в редакцию «Местного времени» пришел житель Рубцовска, который хотел дать объявление, но ему резко стало плохо и он скончался. Об этом сообщает издание.

Работники СМИ сообщили, что в 11:45 к ним пришел 70-летний мужчина. Он зашел в рекламный отдел и произнес: «Плохо». Сотрудница редакции Надежда Курникова посадила посетителя на стул, а водитель Виталий Колодин стал вызывать скорую помощь.

«Я позвонил в 11:48 единую диспетчерскую службу по номеру 112, – говорит Виталий Колодин. – Меня долго расспрашивали, потом сказали, что вызов принят. Прошло 14 минут, но скорой помощи не было, и в 12:02 снова набрал 112. Там мне ответили, что вызов передан в диспетчерскую службу скорой, и чтоб теперь я узнавал все по номеру 103. С первого раза на этот номер я не смог дозвониться, и попытался снова. Со второго раза на мой звонок все-таки ответили и сказали, что бригада в редакцию отправлена».

Некоторое время спустя к редакции подъехала «карета» скорой помощи. Медики опоздали.

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В редакции выразили недовольство тем, что приехала обычная бригада, а не реанимационная. К медикам у них претензий нет, так как они отрабатывали вызов, который им передали из Барнаула. От источников позже стало известно, что бригада медиков, которую к ним направили, возвращалась в Рубцовск с вызова в Большую Шелковку. А это время в городе находилась реанимационная бригада, которая была свободна.

«И если бы вызовы по-прежнему принимали местные диспетчеры, то они, естественно, направили бы к находящемуся без сознания человеку именно реанимобиль, который, к тому же, был не занят», - рассказали в издании.

Они также отмечают, что жители Рубцовска часто жалуются на проблемы с приемом звонков в диспетчерской службе, до которой «невозможно дозвониться». То же самое происходит в Рубцовском районе, Горняке и других населенных пунктах.

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Возникают закономерные вопросы: для чего в Алтайском крае проводилось столь широко разрекламированное формирование единой диспетчерской службы? Аргументы регионального Минздрава звучали красиво и убедительно: в октябре 2019 года замминистра Наталья Белоцкая утверждала, что такая система организации работы позволит лучше координировать деятельность этой службы в части оперативности реагирования на вызовы, в том числе в условиях ЧС.

«На деле мы видим, что все происходит с точностью до наоборот. Люди часами не могут дождаться скорую помощь, профильные врачебные бригады заняты на выездах по ОРВИ и тому подобным насморкам, а линейные – фельдшерские – пытаются оказывать помощь на серьезных случаях. Тело умершего похоронная служба забрала из редакции около 14 часов, после того, как все необходимые бумаги оформили полицейские. Теперь родным и близким пожилого мужчины предстоит организация похорон. Которых могло и не быть, отработай реформированная диспетчерская служба «скорой» так, как положено», - резюмировали в издании.

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UPD: В краевом Минздраве прокомментировали ситуацию. По данным ведомства, вызов поступил в Единую диспетчерскую службу скорой помощи (112) в 11:50, где специалистами был зафиксирован повод «плохо с сердцем». В течение одной минуты на вызов была направлена врачебная линейная бригада Рубцовской службы скорой медицинской помощи, в состав которой вошли два фельдшера и врач. Расстояние от места нахождения бригады до вызова составило 4,5 км, но в связи с погодными условиями было затруднено передвижение по городу, поэтому автомобиль ехал до места в течение 16 минут. По данным, зафиксированным спутниковой навигацией, бригада прибыла в 12:07.