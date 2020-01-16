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Глобальное обновление. Назван новый состав правительства РФ

Новости
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Поздно вечером 21 января стал известен новый состав правительства РФ. Кабмин возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Исполнительный орган власти обновился наполовину: из 31 человека 16 оказались новичками. Большая часть старых управленцев в команде представляет силовой блок.

На встречу с членами правительства накануне прибыл президент Владимир Путин. Состав нового правительства, согласно закону, главе государства представил премьер-министр. Напомним, за кандидатуру Мишустина на пост главы правительства Госдума проголосовала 16 января, на следующий день после отставки кабинета Дмитрия Медведева.

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На этот раз в составе кабмина присутствует единственный первый вице-премьер. Им стал Андрей Белоусов. Вице-премьеров назначено 8 человек. Среди них - Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства), Виктория Абрамченко, Юрий Трутнев (полномочный представитель президента в ДФО), Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Министров в новом правительстве оказалось 21: труда и соцзащиты — Антон Котяков, просвещения — Сергей Кравцов, сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев, транспорта — Евгений Дитрих, юстиции — Константин Чуйченко, здравоохранения — Михаил Мурашко, иностранных дел — Сергей Лавров, обороны — Сергей Шойгу, экономического развития — Максим Решетников, финансов — Антон Силуанов, культуры — Ольга Любимова, промышленности и торговли — Денис Мантуров, внутренних дел — Владимир Колокольцев, науки и высшего образования — Валерий Фальков, энергетики — Александр Новак, спорта — Олег Матыцин, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев, МЧС — Евгений Зиничев, по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов, природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин, строительства и ЖКХ - Владимир Якушев.

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После общения с президентом Михаил Мишустин провёл первое заседание правительства в новом составе. В числе первоочередных задач, которые обозначил премьер - поддержка семей с детьми, рост доходов, качественное здравоохранения, образование, повышение уровня жизни граждан, а также более активная реализация национальных проектов.

50,5 лет составил средний возраст кабинета министров Михаила Мишустина. Самый молодой - министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов (39), самый опытный - глава МИДа Сергей Лавров. Через 2 месяца ему исполнится 70.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru

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