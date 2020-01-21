Сколько жителей Алтайского края смогут принять участие в апрельском референдуме?

Новости 22.01.2020 8:45 442

На 1 января 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 822 538 избирателей. Об этом со ссылкой на систему ГАС «Выборы» сообщает крайизбирком. Численность электората определяется два раза в год - на 1 июля и 1 января. На начало прошлого года избирателей в крае было больше на 11,5 тысяч человек.

Таким образом в предстоящем общероссийском голосовании (намечено на 12 апреля) по вопросу принятия поправок в Конституцию смогут участвовать более 1,82 млн избирателей Алтайского края. Интересно, что 16 лет назад, когда принимался основной закон страны, в крае насчитывалось 1,929 млн избирателей.

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Наибольшее количество потенциальных участников референдума зарегистрировано в Барнауле - 521 785 избирателей. Традиционно самым многочисленным по числу жителей, достигших 18-летнего возраста, является Индустриальный район - 176 320 человек. Меньше всего избирателей в городе проживает в Октябрьском районе - 66 283.

Лидерами по числу избирателей среди районов стали Первомайский - 41 029 человек, Каменский – 37 970, Тальменский – 34 607, Павловский – 33 536 человек. В большинстве районов Алтайского края зарегистрировано от 10 до 20 тысяч избирателей. Самым малочисленным является Суетский район – на его территории проживают 3 580 избирателей.