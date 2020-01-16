Депутатам АКЗС разослали опросное голосование по поправкам в Конституцию

Новости 22.01.2020 7:40 464

Депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания разосланы письма с опросным голосованием по поправкам в Конституцию России. Об этом «Политсибру» сообщила депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Известно, что проголосовать необходимо до 14 часов среды, 22 января. Депутаты от фракции КПРФ не намерены принимать участия в голосовании.

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Отметим, высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. После этого поправки в основной закон примут Госдума и Совет Федерации. В окончательном варианте - не позднее марта. Затем, 12 апреля, пройдет всероссийское голосование, где свое мнение на данный счет выскажет население. Важно, что референдум состоится до вступления федерального конституционного закона в силу.

Стоит отметить, что всенародное обсуждение будет носить во многом символический характер, так как его результаты не имеют обязательного характера. Суть референдума - в придании конституционной реформе большей легитимности.