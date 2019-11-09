«Убила непрозрачностью»: кандидат в Молодежное правительство Алтая раскритиковала отбор участников

Новости 21.01.2020 17:15 120

Организаторов конкурса по формированию Молодежного правительства Алтайского края обвинили в субъективном отношении, а также нарушении правил отбора. С таким заявлением выступила одна из участниц Наталья Прокудина. Об этом она написала в своем Facebook.

«Можно было бы списать мое негативное отношение, что я не прошла в основной состав молодежного правительства, но я не признаю итоги, потому что были грубо нарушены правила, потому что очный этап полностью не соответствовал документам, опубликованным на официальном сайте управления по молодежной политике. Также оценка очного этапа не соответствовала заявленным критериям из положения», - рассказала конкурсантка.

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Она также добавила, что осведомлена о фамилиях участников, которых настоятельно попросили поучаствовать в конкурсе.

«И есть студенты, и знакомые нашей руководительницы, которых звала лично она и делала правки в их программы. На этапе формирования структура убила своей непрозрачностью и грубыми нарушениями, за которые мне лично управление приносило извинения, когда я обратила их внимание на это. Зачем тогда вся эта «показуха» и трата времени? Если при губернаторе есть уже совет по молодежной политике, зачем еще один? Где зайчата будут говорить, что все хорошо?», - задалась вопросом Прокудина.

Уточним, что очный этап конкурса в Молодежное правительство Алтайского края проходил 14 января, где из 30 претендентов был выбран 21 кандидат. Он организован при управлении Алтайского края по молодежной политике, который возглавляет Екатерина Четошникова. Оперативного комментария от нее получить на момент публикации не удалось, так как она находилась на совещании.

Напомним, что начало работы Молодежного правительства запланировано на 24 января. Как ранее говорила Четошникова, первое заседание будет ознакомительным. На нем участники выберут председателя. Работу новой структуры будут курировать действующие чиновники – 30 руководителей министерств и ведомств региона.