«Мы берем на себя ответственность»: Александр Романенко оценил грядущие изменения в Конституцию

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко высказался относительно инициатив президента по изменению отдельных статей Конституции. Подробный комментарий на эту тему спикер АКЗС дал телеканалу "Россия-24".

По словам председателя АКЗС, важное изменение, которое затронет и Алтайский край, это расширение властных полномочий на уровне муниципалитета. Как известно, регион имеет сложное административно-территориальное устройство, с большим количеством муниципальных образований.

Также спикер АКЗС положительно оценил предложение наделить дополнительными полномочиями федеральный парламент.

"Замечу, что на территории края такую работу мы начали проводить буквально с прошлого года. Тогда наш алтайский парламент получил дополнительные полномочия не только по утверждению отдельных должностей государственной службы в исполнительной власти Алтайского края. Уже сегодня парламент вместе с исполнительной властью формирует и утверждает наши государственные краевые программы. В этой части мы не просто берем на себя функции парламентского контроля за их реализацией уже на этапе их формирования. Мы берем не себя ответственность в целом за их выполнение. Это, на мой взгляд, главное. Происходит уравновешивание двух ветвей власти и объединение их ответственности", - сделал вывод председатель Заксобрания.