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«Мы берем на себя ответственность»: Александр Романенко оценил грядущие изменения в Конституцию

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Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко высказался относительно инициатив президента по изменению отдельных статей Конституции. Подробный комментарий на эту тему спикер АКЗС дал телеканалу "Россия-24".

"Впервые президент предложил закрепить конституционно права наших граждан в части доходов. Минимальный размер оплаты труда должен ровнялся прожиточному минимуму. Ежегодная индексация пенсии тоже должна стать конституционной нормой", - подчеркнул важность социальных гарантий Романенко.

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По словам председателя АКЗС, важное изменение, которое затронет и Алтайский край, это расширение властных полномочий на уровне муниципалитета. Как известно, регион имеет сложное административно-территориальное устройство, с большим количеством муниципальных образований.

"Мы сегодня явно видим, что для решения многих вопросов, которые стоят перед муниципалитетами, не хватает финансовых ресурсов. Это должна быть задача государства и именно это обозначил президент", - резюмировал Александр Романенко.

Также спикер АКЗС положительно оценил предложение наделить дополнительными полномочиями федеральный парламент.

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"Замечу, что на территории края такую работу мы начали проводить буквально с прошлого года. Тогда наш алтайский парламент получил дополнительные полномочия не только по утверждению отдельных должностей государственной службы в исполнительной власти Алтайского края. Уже сегодня парламент вместе с исполнительной властью формирует и утверждает наши государственные краевые программы. В этой части мы не просто берем на себя функции парламентского контроля за их реализацией уже на этапе их формирования. Мы берем не себя ответственность в целом за их выполнение. Это, на мой взгляд, главное. Происходит уравновешивание двух ветвей власти и объединение их ответственности", - сделал вывод председатель Заксобрания.

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Автор: Политсиб.ру

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