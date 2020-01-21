Алтай-Кокс принял ряд мер по улучшению безопасности для своих работников

Новости 21.01.2020 16:20 59

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил в 2019 году более 300 млн рублей на улучшение условий труда своих работников и повышение промышленной безопасности.

В производственных и бытовых помещениях обновили системы вентиляции, кондиционирования и освещения, установили дополнительные автоматы питьевой воды, отремонтировали ограждения вокруг движущихся механизмов. Для работников закупили новую спецодежду, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты.

Приобрели два тренажера-манекена, на которых сотрудники отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи. Установили учебный полигон для отработки практических навыков безопасного поведения на высоте.

На теплоэлектроцентрали внедрили систему блокировки источников энергии LOTO1. Система позволяет механически блокировать все возможные источники энергии и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность при проведении работ.

Более 1300 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.

Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников – от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.