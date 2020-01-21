Омский СК займется чиновниками, выдавшими непригодное жилье ребенку-инвалиду

Новости 21.01.2020 15:55 74

СК России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении работников администрации Таврического района Омской области. Им вменяется превышение должностных полномочий при выдачи жилья ребенку-инвалиду. Об этом сообщает пресс-служба местного СК.

Сообщается, что по действующему законодательству, администрация района должна была без очереди предоставить на условиях соцнайма благоустроенную жилплощадь для ребенка, являющегося инвалидом. В марте 2018 года ему передали индивидуальный дом, купленный администрацией за 2,6 млн рублей.

Однако, позднее выяснилось, что жилье не соответствует техническому состоянию, которое необходимо для обеспечения безопасности живущего в нем человека с ограниченными возможностями.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников администрации Таврического района по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).