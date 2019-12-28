Несколько школ закрыли в Алтайском крае на карантин из-за ОРВИ

В Алтайском крае начали закрывать школы на карантин. Одним из таких учебных заведений стала Кулундинская средняя школа № 1. Учебный процесс здесь приостановлен буквально сразу после каникул, пишут "Вести-Алтай".
Из 580 учащихся заболевших около 120. Это больше 20%, так что администрация была вправе распустить школьников, а само учреждение закрыть на карантин. Добавим, что по аналогичной причине закрыта ещё одна школа – в Михайловском районе.
Тем временем в крае завершили вакцинацию против гриппа
Между тем за период с 6 по 12 января в крае зарегистрировано 12,8 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Среди заболевших дети до 14 лет составляют 73,8%. При лабораторных исследованиях циркуляция вирусов гриппа не регистрируется.
К концу декабря в крае завершили вакцинацию против гриппа. Привито 1 млн человек — почти половина населения региона.
В России уровень заболеваемости пока невысок на фоне эпидемии в некоторых странах Европы