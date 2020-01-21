Коммунисты в Барнауле почтили память Ленина. Фоторепортаж

Новости 21.01.2020 14:10 267

Во вторник, 21 января, в Барнауле сторонники и члены КПРФ провели торжественное возложение цветов к памятнику Ленина на площади Советов. Мероприятие приурочено к годовщине смерти вождя мирового пролетариата.

В возложении цветов приняла участие депутат АКЗС, первый секретарь крайкома Мария Прусакова.

Владимир Ленин скончался в возрасте 53 лет 21 января 1924 года в 18 часов 50 минут в усадьбе Горки Подольского уезда Московской губернии (ныне — Ленинский район Московской области). Похороны состоялись 27 января 1924 года в Москве на Красной площади. Документы, касающиеся болезни и смерти Ленина, по просьбе его внучатой племянницы продолжают оставаться засекреченными как минимум до 2024 года.

Отметим, что в текущем году состоится юбилей - 150 лет со дня рождения Владимира Ленина (22 апреля).