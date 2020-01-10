СМИ: количество пенсионеров в России уменьшилось на 350 тысяч после реформы

Новости 21.01.2020 13:50 132

Количество пенсионеров в России по итогам прошлого года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек. Как рассказал в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, это стало следствием проведения пенсионной реформы. Согласно нововведениями, в первом полугодии наступившего года на пенсию выйдут женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины 60,5 лет.

По плану к 2028 году возраст выхода на пенсию в стране должен достигать 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. Не выйдут на пенсию в 2020 году 800 тысяч человек — сюда вошли в том числе те граждане, которые столкнулись с переносом пенсии в 2019 году, отметил он.

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Планируется, что к 2022 году средний размер пенсий вырастет до 18,2 тысяч рублей (это на 18,26% по сравнению с 2019-м). Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тысяч рублей.

Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%. В результате страховые выплаты по старости вырастут не менее чем на 1000 рублей. Предварительно, индексация коснется более 30 млн россиян.

В прошлом году в ПФР также составили рейтинг регионов по размеру пенсий. Самую большую сумму государство выплачивает жителям Чукотки (27 тысяч рублей). Самая маленькая пенсия оказалась у пенсионеров, проживающих в Дагестане (11,8 тысяч рублей).