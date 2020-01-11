Алтайские педагоги, ставшие «земскими учителями», получат по 1 млн рублей

Новости 21.01.2020 12:55 220

44 педагога в Алтайском крае смогут получить компенсацию по программе «Земский учитель» в размере 1 млн рублей каждый. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виктор Томенко.

Список претендентов будет утвержден не позднее 1 августа. В числе требований к участнику – наличие среднего профессионального или высшего образования и соответствие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, возраст - до 55 лет.

Учитель будет обязан отработать не менее пяти лет со дня заключения договора по основному месту работы с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. Речь идет о тех муниципалитетах, где проживает не менее 50 тысяч человек.

Напомним, что в перечень вакантных должностей, при замещении которых предоставляется единовременная компенсационная выплата в рамках программы «Земский учитель», вошли 183 вакансии школ Алтайского края. Наиболее востребованы вакансии учителя иностранного языка, математики, русского языка и литературы, начальных классов.