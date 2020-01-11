Алтайские педагоги, ставшие «земскими учителями», получат по 1 млн рублей

44 педагога в Алтайском крае смогут получить компенсацию по программе «Земский учитель» в размере 1 млн рублей каждый. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виктор Томенко.
Список претендентов будет утвержден не позднее 1 августа. В числе требований к участнику – наличие среднего профессионального или высшего образования и соответствие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, возраст - до 55 лет.
Напомним, что в перечень вакантных должностей, при замещении которых предоставляется единовременная компенсационная выплата в рамках программы «Земский учитель», вошли 183 вакансии школ Алтайского края. Наиболее востребованы вакансии учителя иностранного языка, математики, русского языка и литературы, начальных классов.
Речь идет об ИЗО, музыке и физкультуре