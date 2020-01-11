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Алтайские педагоги смогут получить компенсацию по программе «Земский учитель»

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44 педагога в Алтайском крае смогут получить компенсацию по программе «Земский учитель». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Виктор Томенко.

В документе обозначен перечень предоставления единовременных выплат учителям в Алтайском крае, которые получат выплату в текущем году. Список претендентов будет утвержден не позднее 1 августа.

«Так, в качестве претендентов не могут выступать учителя, работающие в течение текущего учебного года в школах Алтайского края, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек», - говорится в официальном сообщении.

В числе требований к участнику – наличие среднего профессионального или высшего образования и соответствие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам, возраст - до 55 лет.

Учитель будет обязан отработать не менее пяти лет со дня заключения договора по основному месту работы с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Напомним, что в перечень вакантных должностей, при замещении которых предоставляется единовременная компенсационная выплата в рамках программы «Земский учитель», вошли 183 вакансии школ Алтайского края. Наиболее востребованы вакансии учителя иностранного языка, математики, русского языка и литературы, учителя начальных классов.

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Автор: Политсиб.ру

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