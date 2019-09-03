Мэрии не удалось снести кофейню, выросшую на месте «Барнаульского разлома»

Новости 21.01.2020 12:10 693

Администрация города проиграла суд кофейне «Черный квадрат», появившейся недавно на месте «барнаульского разлома». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражного суда.

В 2006 году предприниматели Алексей Аболымов и Ниель Смит построили на углу проспекта Ленина и улицы Партизанская семиэтажный бизнес-центр. Однако в ходе его возведения между компаньонами возник разлад. В итоге объект был разделен на две части и получил неофициальное название «Барнаульский разлом». В августе 2016 года недостроенное здание было снесено. Земля осталась под фактическим управлением Алексея Аболымова, хотя де-юре она оформлена на Ирину Агишеву.

Бизнес по-барнаульски: как «разлом» стал «Черным квадратом» Новости 03.09.2019 15:15 На месте «Барнаульского разлома» открылась кофейня «Черный квадрат», однако городские власти намерены добиться ее сноса 3790

Летом 2019 года на месте «Барнаульского разлома» возникла кофейня «Черный квадрат», которой владеют дети Алексеея Аболымова – Григорий и Ксения. Кофейня представляет собой одноэтажное сооружение размерами 14х12 м. Его каркас составляют металлические балки, грунт под ним заменен щебеночным основанием глубиной около 400 мм, подведены инженерные сети (водопровод и канализация). В кафе имеется даже небольшой камин.

3 сентября 2019 года комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула обратился в суд с требованием снести строение, указывая, что оно является капитальным, а разрешение на возведение здесь такового отсутствует. Представлявший интересы Ирины Агишевой Алексей Аболымов возразил, что строение капитальным не является. В доказательство он представил заключение кадастрового инженера, подтвердившего, что павильон не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществлять его демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик.

«Если суд примет такое решение (о сносе постройки – прим.ред.), я устрою шоу: сниму полы в павильоне, подложу трубы под его каркас и перетащу на соседний участок, который также в моей собственности. Пусть сотрудники комитета ищут в щебеночной подушке фундамент и свое реноме. А на освободившемся участке поставлю шесть туалетов с выгребной ямой — это же не капитальные строения», – заявлял Алексей Аболымов «Алтапрессу».

Чем барнаульская кофейня помешала Алтайохранкультуре? Новости 21.10.2019 11:20 Очередное заседание по делу кофейни «Черный квадрат» состоялось в конце прошлой недели в Барнауле. К делу подключают Алтайохранкультуру 2700

В итоге, судом была назначена строительно-техническая экспертиза, которую проводило ООО «Алтайский Центр Оценки». Производство по делу было приостановлено и возобновлено только 13 декабря 2019 года. А сегодня опубликована информация о принятом судебном акте, которым предписывается полностью отказать мэрии в иске. Таким образом, суд признал строение некапитальным. Это может стать прецедентом для разбирательства в аналогичных ситуациях в будущем.

«Политсибру» обратился за комментариями в пресс-службу мэрии и к Ксении Аболымовой.