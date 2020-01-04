В Томской области на пожаре погибли 11 иностранцев

Новости 21.01.2020 11:45 207

В поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар. Число жертв, предварительно, составило 11 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС России.

Информация о возгорании одноэтажного деревянного дома в Причулымском поступило на пульт дежурного во вторник в 4:05. В момент, когда машина с пожарными прибыла на место, строение было уже полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались три человека. В 6:35 возгорание было полностью ликвидировано.

На данный момент спасатели разбирают завалы. Были обнаружены 11 тел. Сейчас их личности устанавливаются. По информации пресс-службы правительства граждане были рабочими из иностранного государства. Позднее стало известно, что они граждане Узбекистана.