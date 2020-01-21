Эффективные методы борьбы с алкогольной зависимостью

Новости 21.01.2020 11:20 142

Когда человеку что-то болит, он обращается за медицинской помощью. Опасность такой болезни, как алкогольная зависимость в том, что даже при очевидной зависимости больной не может себе признаться, что он болен. Принудительное лечение может дать только краткосрочный эффект. Задача специалистов, которые занимаются лечением, помочь человеку в осознании проблемы и ее принятии. Больной должен захотеть избавиться от зависимости, поэтому с ним работают психологи. Они помогают установить причину развития алкозависимости. Только после результатов индивидуальной работы предлагают практические решения.

Эффективные методы и персональный подход гарантирует своим клиентам клиника IMC в Москве, которая работает в этой сфере более 20 лет. Штат медицинского центра представлен опытными врачами. Они используют прогрессивные методы, уделяют внимание каждого пациента. Для комфорта больного обеспечивается психологическая поддержка на протяжении всего курса. Представленная клиника лечения алкоголизма в Москве помогает справиться с самыми тяжелыми стадиями алкоголизма.

Как пройти лечение?

Для начала нужно записаться на прием к врачу. Сделать это можно анонимно, связавшись с менеджерами по телефону. Для посещения будет предложено удобное время. Прием ведется строго по записи, поэтому в центре нет очередей. Работа с каждым пациентом ведется индивидуально. На первом приеме проводится генетическое тестирование. Его выполняют опытные лаборанты на базе научной лаборатории клиники. По итогам тестирования врач подбирает комплекс биологически активных добавок, прием которых помогает справиться с синдромом дефицита удовлетворенности. Это наследуемая особенность, которая подталкивает человека к поиску удовлетворения в алкоголе.

Также индивидуально рассчитывается продолжительность лечения. Курс занимает от 5 до 10 дней, которые пациент проводит в стационаре. Стационарное лечение имеет ряд преимуществ:

отсутствие негативного воздействия внешних раздражителей;

исключение доступа к спиртным напиткам;

оказание полного спектра услуг на базе одного медицинского центра;

комфортные условия;

непрерывный контроль со стороны медицинского персонала.

Если вы хотите начать жизнь с чистого листа без алкоголя, то запишитесь на прием в клинику IMC. Она борется за каждого больного, используя передовые и эффективные методики.