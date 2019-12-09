Барнаульские застройщики рассказали, что мешает озеленять новые ЖК

Новости 21.01.2020 10:55 348

Застройщики в Барнауле не всегда могут выполнить качественное озеленение и благоустройство придомовых территорий, хотя в проектах все чаще заявляются не только газоны, цветники, кустарники, деревья, но и целые скверы, рощи, аллеи. Проект привлекает дольщиков, а на деле многим приходится переселяться в новостройку с «лысым» двором. Проблему обсудили общественники, ученые и власти на круглом столе, пишет "Алтайский портал недвижимости".

В качестве примера ненадлежащего озеленения спикеры привели новостройку на улице Ускова, 31, которую сдали еще в 2015 году. Как рассказала местная жительница Юлия Климова, на момент заселения людей деревьев здесь не оказалось, хотя в проекте предусматривалась высадка кустарников, берез и рябин. Активисты подали в суд на строительную компанию (ИСК «Союз») и выиграли дело. Только после этого ответчик начал выполнять свои обязательства. Хотя до этого жильцы отправляли ему претензии, но никакой реакции так и не увидели. И даже решили самостоятельно высадить 11 ореховых деревьев.

Еще нарастет: почему в Барнауле не принято дорожить зелеными «легкими» города Новости 09.12.2019 18:55 В городе с населением около 700 тысяч не насчитывается и десятка парков 4015

Интересно, что этот же застройщик также оставил без должного озеленения и другие соседние дворы. По словам Юлии Климовой, их местные жители последовали примеру новоселов на Ускова, 31 и сейчас массово подают иски к компании, имея все шансы на победу.

Директор ООО «Зеленый двор» Николай Сверчков, который работает со многими местными строительными компаниями, знает, в чем причина такого поведения. «Они откровенно экономят на озеленении новостроек. И если сравнить Барнаул с другими городами Сибири, то мы выглядим хуже», - говорит эксперт.

Однако иногда дело вовсе и не в экономии. Некоторые девелоперы, желая отличиться, высаживают дорогие, но прихотливые растения или неприспособленные для наших климатических условий. Иные просто нарушают правила посадки по незнанию. В результате они погибают, и зеленой зоны опять по факту нет.

Вместо сквера – вуз, вместо парка – ЖК, вместо аллеи - собор: как Барнаул продолжает терять зеленые зоны отдыха Новости 10.12.2019 12:55 Компенсационные посадки деревьев решить проблему не смогут 2044

Об этом рассказала Марина Силантьева, декан биологического факультета АлтГУ. Она привела в пример элитные жилые комплексы в районе Речного вокзала, где высажены елочки и гортензии. Точнее даже не высажены, а «воткнуты в песок». Эксперт рекомендует, во-первых, использовать неприхотливые многолетники, те же можжевельники или сосны, а во-вторых, соблюдать элементарные технологии, чтобы культуры не погибли на новом месте.

Подняли на мероприятии и еще одну проблему – это отсутствие контроля над нерадивыми застройщиками. Начальник отдела гостройнадзора по районам края при Госинспекции Алтайского края Виктор Тетерин напомнил, что у каждого участка есть нормативный процент озеленения:

«Конечно, застройщик может его увеличить, но, как правило, все стремятся только к выполнению минимальных требований. Однако, и эти правила застройки и землепользования соблюдаются не всеми компаниями. Например, сдавая объекты зимой, они пользуются тем, что законодательство позволяет провести благоустройство позднее – когда наступит благоприятный период».

Таким образом, по словам Тетерина, застройщик может сдать дом в морозы, пообещать привести в соответствие с проектом прилегающую территорию по теплу, и просто этого не сделать. Подобные прецеденты были, и Госинспекция не имела полномочий, чтобы проконтролировать, выполнил ли девелопер благоустройство и озеленение участка потом. Только с 2018-го года ведомство наделили такими функциями, и теперь инспекторы могут проводить проверки дворовой территории после введения дома в эксплуатацию.