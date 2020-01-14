Бийский градоначальник потребовал от коммунальщиков начать чистить снег на тротуарах

Новости 21.01.2020 10:25 332

Глава Бийска Александр Студеникин провел плановое совещание, посвященное очистки снега на городских улицах. Оно состоялось в понедельник, 20 января. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Градоначальнику сообщили, что в выходные дни дорожная техника работала на городских улицах круглосуточно. Несмотря на усилия, очищенные дороги через несколько часов снова были занесены. Коммунальщики старались сохранить центральные магистрали чистыми, чтобы не допустить транспортного коллапса в городе.

Глава города Александр Студеникин отметил, что усилиями дорожников практически все центральные улицы остались доступными для транспорта. Однако состояние тротуаров оставляет желать лучшего.

«Возьмитесь сегодня за тротуары, - попросил мэр коммунальщиков. - Сначала нужно пробить центральные, потом идти дальше. Люди не должны ходить по проезжей части. Необходимо обратить пристальное внимание и на пешеходные переходы».

Глава Бийска распорядился привлечь дополнительную технику для дальнейшей стабилизации ситуации с очисткой улиц города. Как сообщается, на официальном сайте администрации, днем 19 января работали: три кдм, один погрузчик, один грейдер, один кун, три щётки, три самосвала, два бульдозера, один Т150 - всего 15 единиц техники.

Напомним, что в среду, 22 января, Студеникин отправится на заседание правительства в Барнаул, где вместе с главами краевой столицы и Рубцовска расскажет губернатору о причинах сложностей с расчисткой дорог и тротуаров от снега.