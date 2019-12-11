Понятие «педагогической тайны» могут ввести в России

Новости 21.01.2020 9:55 170

Понятие «педагогическая тайна» может появиться в России в ближайшем будущем. Благодаря этому работники образовательной сферы не смогут разглашать диагнозы и особенности развития детей без соответствующего согласия родителей, пишут «Известия».

Известно, что вопросом занимается рабочая группа правительственного координационного совета по проведению десятилетия детства в России. Руководитель группы «Здоровый ребенок» рассказала, что введение такого понятия поможет защитить детей с особенностями развития от травли со стороны преподавателей и одноклассников.

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Вместе с этим родители перестанут остерегаться давать информацию педагогам о диагнозе своего ребенка, что позволит упростить налаживание контакта, а при необходимости оказать помощь.

И.о. вице-премьера Татьяна Голикова подтвердила инициативу о введении «педагогической тайны». Несмотря на это, рассмотрение вопроса в ближайшее время не запланировано.

Согласно статистике, в России в 2019 году насчитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью. В структуре болезней детей-инвалидов 24,3% случаев составляют психические расстройства и расстройства поведения, 23,2% - болезни нервной системы, 17,7% - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.