Понятие «педагогической тайны» могут ввести в России

Понятие «педагогическая тайна» может появиться в России в ближайшем будущем. Благодаря этому работники образовательной сферы не смогут разглашать диагнозы и особенности развития детей без соответствующего согласия родителей, пишут «Известия».
Известно, что вопросом занимается рабочая группа правительственного координационного совета по проведению десятилетия детства в России. Руководитель группы «Здоровый ребенок» рассказала, что введение такого понятия поможет защитить детей с особенностями развития от травли со стороны преподавателей и одноклассников.
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Вместе с этим родители перестанут остерегаться давать информацию педагогам о диагнозе своего ребенка, что позволит упростить налаживание контакта, а при необходимости оказать помощь.
И.о. вице-премьера Татьяна Голикова подтвердила инициативу о введении «педагогической тайны». Несмотря на это, рассмотрение вопроса в ближайшее время не запланировано.
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