Минспорта собирается «поставить» ФОК в барнаульском парке, несмотря на протесты общественников

Новости 21.01.2020 7:40 977

Планы регионального Минспорта по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в барнаульском парке им. Ленина остаются в силе, несмотря на заявленное ранее желание найти компромисс с эко-активистами. Кроме того, ведомство готово было подождать до 1 февраля, пока мэрия не подберет альтернативные участки. Но, как видно, необходимость в этом уже отпала.

Гражданский активист Игорь Берг получил ответ на своей запрос в Минспорта. Документ размещен в Facebook. Как заявляет общественник, "к сожалению, нас не услышали. Возможность переноса места для строительства ФОКа не рассматривается".

Напомним, строительство спорткомплекса в парке им. Ленина подразумевает вырубку почти 400 деревьев. В министерстве пообещали, что посадят новые насаждения, однако активисты предлагают строить комплексы в других районах Барнаула, а заброшенный парк облагородить.

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Как следует из ответа Минспорта, существует сразу несколько причин, почему локацию нельзя поменять. Так, чтобы получить субсидию от федерального министерства, ФОК должен располагаться только на земле, принадлежащей региону.

"Иные участки, внешне пригодные для использования в целях строительства, могут не соответствовать градостроительным нормам для возведения именно спорткомплекса", - говорится в документе.

Как убеждает Минспорт своих оппонентов, парк им. Ленина идеально подходит ФОКу по нескольким причинам. Среди них - низкая обеспеченность спортивными объектами и высокая плотность детского населения в этом районе, расположенные вблизи школы, удобная транспортная развязка и др.

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При этом в ответе за подписью замминистра спорта Алтайского края Михаила Рябцева приводятся аргументы, почему нельзя запроектировать объект в другом месте. В числе сложностей называется разработка новой проектно-сметной документации, "финансовая нагрузка на краевой бюджет" из-за дополнительных работ, а также риск, что проект "Спорт - норма жизни" окажется сорван. Последнее связано с длительным сроком проектирования.

Любопытно, что помимо прочего Минспорта указывает на невостребованность ФОКа в ранее озвучиваемых общественниками альтернативных территориях (район Власихинской, Балтийская - Ускова).