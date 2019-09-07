Высокопоставленных чиновников подозревают в махинациях с обустройством озера на Алтае?

В Республике Алтай распространяется информация о том, что экс-глава регионального Минобра Алексей Бондаренко якобы замешан в деле о нарушениях, допущенных в ходе работ на Манжерокском озере. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".
Правоохранительные органы в интересах следствия не разглашают информацию. Однако НГА упоминает некие отрывочные сведения, позволяющие сделать вывод о том, что нарушения действительно имели место и что в настоящее время ведется расследование уголовного дела, связанного с Манжероком. Правоохранители осуществляют допросы, выемку документов и обыски.
СМИ сообщают, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), обвиняемыми по нему проходят Алексей Бондаренко и директор республиканского Центра туризма, отдыха и оздоровления Евгений Абакаев. Также в деле фигурирует ряд лиц, личности которых следователи не раскрывают в силу требований законодательства.
Об этом заявил Герман Греф во время визита в Республику Алтай
В университете, где экс-министр работает проректором, сообщили, что Бондаренко по-прежнему исполняет свои обязанности. В СУСК отметили, что дело возбуждено по факту совершения преступления, и обвиняемых в нем пока нет. Сам Бондаренко комментировать ситуацию отказался.