Высокопоставленных чиновников подозревают в махинациях с обустройством озера на Алтае?

Новости 21.01.2020 8:45 845

В Республике Алтай распространяется информация о том, что экс-глава регионального Минобра Алексей Бондаренко якобы замешан в деле о нарушениях, допущенных в ходе работ на Манжерокском озере. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Правоохранительные органы в интересах следствия не разглашают информацию. Однако НГА упоминает некие отрывочные сведения, позволяющие сделать вывод о том, что нарушения действительно имели место и что в настоящее время ведется расследование уголовного дела, связанного с Манжероком. Правоохранители осуществляют допросы, выемку документов и обыски.

СМИ сообщают, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), обвиняемыми по нему проходят Алексей Бондаренко и директор республиканского Центра туризма, отдыха и оздоровления Евгений Абакаев. Также в деле фигурирует ряд лиц, личности которых следователи не раскрывают в силу требований законодательства.

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В университете, где экс-министр работает проректором, сообщили, что Бондаренко по-прежнему исполняет свои обязанности. В СУСК отметили, что дело возбуждено по факту совершения преступления, и обвиняемых в нем пока нет. Сам Бондаренко комментировать ситуацию отказался.

Обустроенный пляж открылся на Манжерокском озере в июле 2018 года. Работами занималась компания «СибКапСтрой», стоимость контракта составила 34,5 млн рублей.