От сохранения СССР до принятия Конституции: какие вопросы выносили на референдум в 1990-е годы

Новости 21.01.2020 7:10 528

Всероссийское голосование по поправкам в действующую Конституцию может пройти уже через два с половиной месяца, 12 апреля. Примечательно, что в этот же день в 1978 году была принята Конституция РСФСР. "Политсибру" решил вспомнить, когда в новейшей истории федеральная власть прибегала к помощи референдума, какие вопросы на нем рассматривались и как голосовал Алтайский край.

Референдум, который мог спасти СССР

Впервые понятие всенародного опроса упоминалось еще в "сталинской Конституции" 1936 года. При этом единственный в СССР всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. Люди, родившиеся в первой половине 1970-х годов и раньше, прекрасно помнят, что это был за опрос, и как власть отреагировала на полученные результаты.

Пришедшим на участки предлагалось ответить на вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

В референдуме приняло участие 75,4 % граждан, имеющих право голоса. За сохранение СССР высказалось 76,4 % участников опроса. Однако уже в декабре 1991-го Советский Союз перестал существовать.

Одновременно 17 марта прошёл первый всероссийский референдум о введении поста президента РФ. В нём приняло участие 75,1 % граждан РСФСР, из них 69,8 % поддержало это предложение.

Доверять, одобрять и досрочно избирать

Следующий референдум (состоялся 25 апреля 1993 года) стал самым драматичным в новейшей отечественной истории. Его итоги на фоне масштабного кризиса власти привели к вооруженным столкновениям в Москве в начале октября.

Впервые на плебисцит оказались вынесены сразу четыре (!) вопроса. В референдуме приняли участие 64,5 % избирателей.

На вопрос «Доверяете ли вы президенту РФ Борису Ельцину?» ответило «да» 58,6 % голосовавших; на вопрос «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством РФ с 1992 года?» — 53 %. За досрочные выборы президента высказалось 49,4 %, за досрочные выборы народных депутатов — 67,1 % от числа проголосовавших, но менее половины от общего числа избирателей.

Любопытно, как проголосовали участники референдума в Алтайском крае. В первых двух случаях ответ оказался отрицательным. Ельцину как президенту, а также проводимой им социально-экономической политики жители региона отказали в поддержке. Отсюда следует, что в двух остальных вопросах население Алтайского края оказалось единодушно, проголосовав за досрочные выборы главы государства, а также народных депутатов.

Конституция и сомневающийся Алтай

Наконец, 12 декабря 1993 года прошло всенародное голосование по проекту Конституции России. В голосовании участвовало 54,79 % избирателей, из них 58,42 % поддержало новый основной закон, который действует по настоящее время. После этого на федеральном уровне референдумы не проводились.

В 1993-м для проведения референдума были заготовлены бюллетени со следующей формулировкой: «Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?» - «Да» или «Нет».

Интересная деталь: проводимое «всенародное голосование», на котором гражданам предстояло проголосовать за принятие Конституции РФ, официально не называлось «референдумом». Это произошло из-за того, что президент, согласно действовавшему на тот момент законодательству, формально не мог быть инициатором проведения референдума.

Против принятия проекта выступили тогда национальные республики и т.н. "красный пояс", куда входил и Алтайский край.

На момент голосования в крае насчитывалось 1,929 млн избирателей. К участкам пришли 1,046 млн человек, то есть явка составила 54,2%. Голоса сторонников и противников Конституции разделились почти поровну: "за" высказались 524 тысячи (или 51,1%), против - почти 500 тысяч человек. Еще 22 тысяч бюллетеней оказались испорченными, что можно считать косвенным признаком протеста против нового основного закона страны.

В тот день сразу в 17 субъектах РФ Конституцию поддержали менее половины от пришедших на референдум. В Чечне голосование и вовсе не проводилось.

12.04.2020: продолжение следует...

Предсказать, как на этот раз сложится голосование в российских субъектах, пожалуй, пока не возьмется ни один политолог. Впрочем, какими бы ни оказались результаты, определяющей роли они играть не будут, так как речь не идет о референдуме в классическом смысле. Утверждать поправки в Конституцию будет Федеральное собрание. Всероссийское голосование (носит факультативный характер) придаст поправкам дополнительную легитимность, усилит их. Исходя из этого, можно ожидать масштабной агитационной кампании, рассчитанной на явку от 50% и поддержку предлагаемых изменений как минимум половиной от общего числа пришедших на избирательные участки.