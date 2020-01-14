СКР проверит историю бийчанки, которую внучка выгнала из квартиры

Новости 21.01.2020 9:05 246

Информация о выгнанной из квартиры 80-летней пенсионерке, вынужденной жить в подъезде, которая активно распространяется в социальных сетях, привлекла внимание Следственного комитета России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Недавно стало известно, что 37-летняя внучка, в целях экономии на аренде жилья, переехала к своей бабушке в двухкомнатную квартиру. Некоторое время спустя она уговорила пенсионерку переписать квартиру на себя. Как только бабушка выполнила просьбу, внучка начала ее всячески унижать и избивать.

Бастрыкин потребовал активизировать поиски пропавших неделю назад подростков из Новоалтайска Новости 14.01.2020 7:40 В настоящее время возбуждено уголовное дело 1519

Следком по Алтайскому краю уже начал доследственную проверку.

«Следственный комитет всегда стоит на страже интересов социально незащищенных граждан, проводя проверки и возбуждая уголовные дела в связи с нарушением их законных прав. В первую очередь это касается защиты прав детей, пенсионеров и инвалидов», - говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение главе краевого следкома детально разобраться в ситуации и при наличии оснований возбудить уголовное дело. За ходом и результатами проверок проследит центральный аппарат ведомства.