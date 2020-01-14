О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

СКР проверит историю бийчанки, которую внучка выгнала из квартиры

Новости
246
0

Информация о выгнанной из квартиры 80-летней пенсионерке, вынужденной жить в подъезде, которая активно распространяется в социальных сетях, привлекла внимание Следственного комитета России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Недавно стало известно, что 37-летняя внучка, в целях экономии на аренде жилья, переехала к своей бабушке в двухкомнатную квартиру. Некоторое время спустя она уговорила пенсионерку переписать квартиру на себя. Как только бабушка выполнила просьбу, внучка начала ее всячески унижать и избивать.

Бастрыкин потребовал активизировать поиски пропавших неделю назад подростков из Новоалтайска

Бастрыкин потребовал активизировать поиски пропавших неделю назад подростков из Новоалтайска

Новости

В настоящее время возбуждено уголовное дело

1519

Следком по Алтайскому краю уже начал доследственную проверку.

«Следственный комитет всегда стоит на страже интересов социально незащищенных граждан, проводя проверки и возбуждая уголовные дела в связи с нарушением их законных прав. В первую очередь это касается защиты прав детей, пенсионеров и инвалидов», - говорится в сообщении.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение главе краевого следкома детально разобраться в ситуации и при наличии оснований возбудить уголовное дело. За ходом и результатами проверок проследит центральный аппарат ведомства.

Автор: Политсиб.ру

Фото: sledcom.ru

Комментарии (0)

1000