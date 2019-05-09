Заместитель Бастрыкина может сменить Чайку на посту генпрокурора РФ

Новости 20.01.2020 19:00 181

Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить генеральным прокурором Игоря Краснова, занимающего пост замглавы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщает «РИА Новости».

Нынешнего генпрокурора Юрия Чайку президент предложил освободить от должности «в связи с переходом на другую работу». В соответствии с Конституцией, президент представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность генпрокурора и предложения об освобождении от должности.

Игорь Краснов занимал должность зампредседателя СКР с мая 2016 года, до этого в течение пяти лет был старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР. В этом качестве он руководил следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова в 2015 году.

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Работая в СКР, Краснов специализировался на делах о преступлениях националистов — в том числе раскрыл убийства в 2009–2010 годах судьи Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, совершенные националистической группировкой БОРН. Краснов также расследовал покушение на Анатолия Чубайса, совершенное при участии отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова в 2005 году.

44-летний Краснов работал в прокуратуре с 1997 года. С 2006 года он был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры и продолжил исполнять эти обязанности после выделения Следственного комитета в самостоятельное ведомство.