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Власти Алтайского края обсудили, как спасти села, отрезанные от «большой земли»

Новости
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Глава Алтайского края Виктор Томенко дал поручение о принятии дополнительных мер по оказанию помощи жителям Чарышского и Змеиногорского районов, которые из-за снежной бури остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Оперативное совещание прошло в понедельник, 20 января. Как пояснил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, по состоянию на утро понедельника, в регионе было закрыто движение на 12 автомобильных трассах. К концу дня ожидается, что на большинстве дорог ограничения будут сняты.

Дементьев дал понять, что расчистка дорог Алейск - Чарышское, Змеиногорск - Рубцовск и некоторых других потребует определенного времени. Ориентировочный срок завершения работ - 22 января.

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Губернатор также поручил принять дополнительные меры по восстановлению в приоритетном порядке транспортного сообщения с отдаленными селами, чтобы во взаимодействии с Крайпотребсоюзом, торговыми сетями решить вопросы снабжения населения всем необходимым. Из-за непогоды органы власти отслеживают снабжение населения продуктами питания и товарами первой необходимости. В целом ситуация стабильная, запасы продуктов сформированы.

Также на оперативном совещании министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства края поставили задачу организовать ремонт вышедших из строя систем водоснабжения в селе Приозерном Усть-Калманского района и селе Утка Змеиногорского района.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.altairegion22.ru

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