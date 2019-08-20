Власти объяснили причину снижения тарифов на тепло в Бийске и Белокурихе

Новости 20.01.2020 17:45 238

Лидеры по тарифам на тепло в Алтайском крае – Белокуриха и Бийск. Здесь размер платы достигал более 3 тысяч рублей за Гкал. О сдерживающих мерах рассказал начальник управления по тарифному регулированию края Александр Катнов.

По словам Катнова, коэффициент полезного действия у газового оборудования значительно выше, чем у угольных котельных. То есть, для производства одной Гкал газовой котельной достаточно около 150-160 кг топлива. Для газового – 200-230 кг.

«Нельзя утверждать, что газовое оборудование обходится дороже. Если мы говорим о Заречье в Бийске, то там, помимо газовой, еще значительное количество угольных котельных. Когда идет речь о «Бийском водоканале», то при установлении тарифа в расчет берутся все затраты на топливо и все делится на количество гигакалорий, которые они подадут на ту или иную территорию», - пояснил он.

Катнов добавил, что высокие тарифы стоит объяснять не наличием газовых котельных, а относительно низким числом потребителей на территории Бийска, которые сопоставимы с расходами на обслуживание инфраструктуры. Несмотря на это, он отметил, что тариф все-таки был снижен на 317 рублей. Он будет неизменным в течение всего 2020 года.

Стали известны алтайские муниципалитеты с максимальными тарифами за тепло Новости 20.08.2019 7:10 В 13 сельсоветах стоимость теплоснабжения превышает 3 тысячи рублей за 1 Гкал 2269

Такое понижение, по его словам, связано с тем, что администрация Бийска края купила котельную, что привело к изменению политики арендной платы, которая сократилась в несколько раз. В итоге МУП «Бийский Водоканал» обратился в управление по тарифам Алтайского края с целью пересмотреть величину в связи с новыми обстоятельствами, то есть снижением собственных расходов на аренду.

Что касается Белокурихи, где тариф перевалил за 3000 рублей, то глава региона Виктор Томенко попросил разобраться в ситуации. В итоге в городе была создана рабочая группа, в состав которой вошли местные депутаты и представители ресурсоснабжающей организации. Были достигнуты договоренности по снижению цен за аренду котельных почти на 30%, что в итоге отразилось на тарифах. Рабочая группа продолжает проработку возможных мер. Если даже не удастся его снизить еще, то необходима прозрачная система его обоснованного роста в будущем.

Напомним, что в Белокурихе тариф на тепло был равен 3003,71 рублей, а с 1 января он составляет равен 2811,18 рублей.