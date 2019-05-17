Мэр Новокузнецка намерен судиться с «Интерфаксом»

Новости 20.01.2020 16:55 620

Судебный иск к «Интерфаксу» сегодня распорядился подать мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Об этом сообщает «Тайга-инфо». Причиной иска стала публикация издания о переносе на неопределенный срок открытия школы №81, строившейся в Заводском районе города с 2013 года.

«Все эти «Интерфаксы, они, конечно, не делают нам доброго отношения. И я распорядился с тем, чтобы обратиться с исковым требованием извиниться либо понести настоящую информацию», — заявил новокузнецкий градоначальник.

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По его словам, нельзя так относиться к делу, реализованному командой губернатора Кузбасса, добившегося выделения денег из федерального бюджета. Кузнецов также добавил, что январские праздники он провел в школе.

«Мы выявляли все недочеты, недоделки, смотрели, что еще в школу можно привнести, уже думали на будущее, по сути дела эта школа стала выражением тех эмоций, притязаний, амбиций родителей, которые ждут, чтобы детей своих отдать».

Двумя днями ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров. В пресс-службе главы республики заявили, что эти слова означали призыв к раскрытию сведений о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Накануне заместитель секретаря генсовета «Единой России» и депутат Госдумы Евгений Ревенко (сам в недавнем прошлом журналист – прим.ред.) посоветовал Игнатьеву извиниться за такую формулировку.