ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей в 2019 году

Новости 20.01.2020 16:20 179

В 2019 году ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее. Рост был обеспечен за счет оптимизации продуктовой линейки и предоставления клиентам эксклюзивных условий благодаря развитию отношений с производителями, импортёрами и поставщиками. Положительной динамике также способствовали позитивный рыночный тренд и программа субсидирования Министерства промышленности и торговли.

Топ-3 регионов по объему продаж за прошедший год не изменился: Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Казань, Владивосток и Кемерово. Здесь количество переданного транспорта увеличилось более чем в полтора раза. Также активный рост продаж произошел в Пятигорске (39% к предыдущему году), Ижевске (37,2%), Калуге (33,3%), Вологде (29,9%), Перми (27,8%) и Уфе (24,7%).

Наибольшую долю продаж легковых автомобилей по итогам 2019 года в портфеле ВТБ Лизинг составили кроссоверы и внедорожники – 51,19%. На втором месте традиционно находятся седаны – 31,39%. Универсалы занимают третье место с 9,63% от продаж всех легковых ТС. Четвертое место делят схожие типы кузова – хэтчбэк и лифтбэк – 6,6% в совокупности. Купе, минивэны, пикапы и прочие типы кузова, не вошедшие в основной перечень, не так популярны в корпоративных продажах.

Среди бюджетных автомобилей в портфеле ВТБ Лизинг наибольшие объемы продаж пришлись на LADA и KIA – более 40% в совокупности, Toyota (10,4%), Volkswagen (9%), Renault (8,9%). В категории «премиум» наибольшим спросом пользовались марки BMW – более 30%, Mercedes-Benz – 16,8%, Land Rover – 14,7%.

Наиболее крупные корпоративные сделки в сегменте легковых автомобилей были заключены по автомобилям Volkswagen Polo и Hyundai Solaris.