Поехали! Россияне проголосуют за поправки в Конституцию в День космонавтики

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В Кремле назвали ориентировочную дату проведения всероссийского голосования. Планируется, что оно пройдет после принятия поправок Думой и Советом Федерации. Об этом сообщает РБК.

Предположительно, голосование состоится в воскресенье, 12 апреля. Перед этим ожидается обширная информационная кампания на телевидении и в интернете. Кроме того, есть еще один вариант – 26 апреля. Однако эта дата менее вероятна, уточнил один из собеседников издания. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.

Отмечается, что Всероссийское голосование пройдет только после внесения поправок в основной закон, которые примет Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу.

Вместе с тем высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро.

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Что касается слухов об информационной кампании в СМИ, то собеседники отмечают необходимость высокой явки – выше 50%. Идеальный сценарий — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%). Скорее всего, россияне будут голосовать только "за" или "против" всего пакета поправок сразу, без исключения отдельных пунктов.

Какие изменения в Конституцию предложил президент:

  • Закрепить роль и статус Госсовета.
  • Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров.
  • Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.
  • Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом.
  • Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.
  • Убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд. 
  • Дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.
  • Наделить Совфед полономочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.
  • Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.
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Автор: Политсиб.ру

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