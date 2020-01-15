Поехали! Россияне проголосуют за поправки в Конституцию в День космонавтики

В Кремле назвали ориентировочную дату проведения всероссийского голосования. Планируется, что оно пройдет после принятия поправок Думой и Советом Федерации. Об этом сообщает РБК.
Предположительно, голосование состоится в воскресенье, 12 апреля. Перед этим ожидается обширная информационная кампания на телевидении и в интернете. Кроме того, есть еще один вариант – 26 апреля. Однако эта дата менее вероятна, уточнил один из собеседников издания. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.
Отмечается, что Всероссийское голосование пройдет только после внесения поправок в основной закон, которые примет Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу.
Вместе с тем высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро.
Решение будет приниматься на общенациональном референдуме
Что касается слухов об информационной кампании в СМИ, то собеседники отмечают необходимость высокой явки – выше 50%. Идеальный сценарий — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%). Скорее всего, россияне будут голосовать только "за" или "против" всего пакета поправок сразу, без исключения отдельных пунктов.
Какие изменения в Конституцию предложил президент:
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