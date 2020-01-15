Поехали! Россияне проголосуют за поправки в Конституцию в День космонавтики

Новости 20.01.2020 15:55 254

В Кремле назвали ориентировочную дату проведения всероссийского голосования. Планируется, что оно пройдет после принятия поправок Думой и Советом Федерации. Об этом сообщает РБК.

Предположительно, голосование состоится в воскресенье, 12 апреля. Перед этим ожидается обширная информационная кампания на телевидении и в интернете. Кроме того, есть еще один вариант – 26 апреля. Однако эта дата менее вероятна, уточнил один из собеседников издания. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.

Отмечается, что Всероссийское голосование пройдет только после внесения поправок в основной закон, которые примет Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу.

Вместе с тем высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро.

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Что касается слухов об информационной кампании в СМИ, то собеседники отмечают необходимость высокой явки – выше 50%. Идеальный сценарий — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%). Скорее всего, россияне будут голосовать только "за" или "против" всего пакета поправок сразу, без исключения отдельных пунктов.

Какие изменения в Конституцию предложил президент:

Закрепить роль и статус Госсовета.

Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров.

Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.

Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом.

Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.

Убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд.

Дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

Наделить Совфед полономочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.

Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.