Глава алтайского села уволился после того, как вручную почистил дорогу от снега

Новости 20.01.2020 15:25 461

Глава села Ракиты Топчихинского района Вадим Шевченко написал заявление на увольнение после того, как ему вручную лопатой пришлось расчищать от снега дорогу, ведущую в село. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил местный житель Сергей Колбунов.

«Вот мы вместе с главой села копаем лопатами. Потому что у него вот только такие возможности, данные властями свыше. Глава написал заявление на увольнение, так как с него все спрашивают, а возможностей никто не даёт. И так повсеместно. У нас один трактор на три села, и тот на ладан дышит, и ему на солярку еще денег не выделяют. Мимо наших деревень проезжают К-700 с ротором, чистят региональную дорогу, но им нельзя завернуть к нам, так как стоят навигаторы и датчики учёта», – пишет Колбунов.⠀

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По его словам, выехать из села нельзя около недели. Уже приходилось расчищать дорогу для автомобиля скорой помощи. При этом, большую часть населения составляют, по словам Колбунова, «старики или забулдыги», которые выйти с лопатами на расчистку дороги не могут.⠀

«Мы тут абсолютно обходимся без государственного участия, и даже в большей степени рады, так как то ,что они выдумывают, страшно становится. Но иногда оно необходимо, и даже просто от того, что на них возложена данная обязанность народом, и Путин заявлял, что поможет селам, но ребята немного позабыли об этом», – отметил Колбунов.⠀

В заключение он выразил надежду, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поможет селянам приобрести трактор с навесным оборудованием, стоимостью его в районе 1 млн рублей.

«Это ж для вас совсем немного. Я его бы [Томенко] за такой красивый жест в бане неделю бы парил, мёдом кормил бы и чаем поил», – пообещал Сергей Колбунов.⠀