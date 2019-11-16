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S7 запустила субсидируемый рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск

Новости
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Авиакомпания S7 Airlines начала регулярные полеты между Новосибирском и Горно-Алтайском, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево. Полеты осуществляются на лайнерах Embraer 170 по вторникам, с возможным увеличением частоты.

Рейс в Горно-Алтайск вылетает из аэропорта Толмачево в 10:50, прилет - в 11:55. Рейс S7 из Горно-Алтайска вылетает в Толмачево в 12:35, прилет - в 13:40. Время в пути - 1 час 5 минут. Минимальная стоимость билетов - от 2100 рублей в одну сторону.

Возобновление полётов в Горно-Алтайск произошло после включения рейсов Новосибирск – Горно-Алтайск в перечень субсидируемых направлений по постановлению правительства. Софинансирование идет из бюджетов двух регионов.

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Автор: Политсиб.ру

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