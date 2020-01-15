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Спикер АКЗС рассказал, сколько денег нужно на пособия для детей от 3 до 7 лет

Новости
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На реализацию инициатив по введению выплат на детей с 3 до 7 лет Алтайскому краю понадобится около 5 млрд рублей. Об этом рассказал спикер АКЗС Александр Романенко в ходе интервью журналистам ГТРК «Алтай».

По его словам, в Алтайском крае на эти выплаты претендуют родители более 88 тысяч детей.

«С 1 января 2020 года все наши категории семей с детьми будут получать одинаковое пособие - 10 200 рублей. Общая сумма затраченных на это средств составит более 4 млрд рублей. Это средства федерального бюджета. Речь идет о детях до 3 лет», - сказал Романенко.

Он напомнил, что президент России в своем послании поставил задачу поддержать малообеспеченные семьи и продлить выплаты на период пока ребенок не достигнет 7 лет.

«Нам на это потребуется около 5,3 млрд рублей дополнительно. Мы будем рассчитывать на поддержку федерального центра. Если решение по продлении периода выплаты пособия будет принято, то такая поддержка регионам будет оказана», - заверил председатель краевого парламента.

Напомним, 15 января вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко спикер АКЗС присутствовал на оглашении послания президента Федеральному Собранию.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: АКЗС

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